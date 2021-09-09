Киев, , 11:35 — REGNUM Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, теоретически, могли бы провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

Об этом 7 сентября в эфире украинского телевидения политический деятель, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат считает, что проводить такие переговоры «не слишком уместно в таком формате, но рассуждения на эту тему могут быть».

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время в Киеве с новой силой заговорили о возможной встрече президентов Украины и России. В Кремле заявили, что не отвергают возможность переговоров, но пока далеки от конкретной повестки дня такой встречи.