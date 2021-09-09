Москва, 9 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 7 сентября подписал два постановления о выделении финансирования двум территориям опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официально публикованные 9 сентября документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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309 млн рублей получит ТОР «Михайловская» в Приморье. Денежные средства направят на создание системы автономного газоснабжения, которая необходима для реализации инвестиционного проекта по строительству животноводческого кластера. Ожидается объём инвестиций в агрокомплекс в сумме более 9 млрд рублей и создание 1,5 тыс. рабочих мест.

Ещё 699,9 млн рублей получит ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае на строительство нескольких производственно-административных корпусов, офисного здания, трансформаторной подстанции, которые будут использовать инвесторы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в режиме видеоконференции провёл с губернаторами, членами правительства и представителями федеральных ведомств совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.