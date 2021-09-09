Новосибирск, 9 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Программы работ коммунальных служб должны быть жёстко синхронизированы с работами на объектах дорожного ремонта, особенно если речь идёт о нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Необходимо менять подход и к проведению дорожно-строительных работ, избавляясь от устаревших и внедряя эффективные технологии. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 9 сентября, дал ряд поручений во время выездного совещания на объектах ремонта улично-дорожной сети Новосибирска. Ремонт объектов осуществлялся в рамках нацпроекта БКД в 2018, 2020 и 2021 году. Ситуацию регулярно контролируют областные власти.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«Я ещё в прошлом году обращал внимание на эту проблему, просил изменить технологию и подход к организации работ, совместить замену покрытия на проезжей части с работами по укреплению колодезных «стаканов», менять оголовки, люки, при необходимости — использовать опыт других регионов и городов. Могу с пониманием отнестись к ситуации этого года: мы летом выделили средства на ремонт большого количества объектов. Объёмы серьёзные и, может, коммунальщики не успевали реагировать, хотя это нужно делать. Что касается объектов БКД, то тут все чётко спланировано, узнать — что мы будем делать в следующем году, можно уже сейчас. И у коммунальщиков в производственно-ремонтной программе проекта БКД все колодцы уже должны быть запланированы. Нужно не просто делиться планами и уведомлять, а требовать синхронизировать работы», — поставил задачу губернатор.

Особое внимание глава региона акцентировал на технологиях, применимых в дорожно-ремонтных работах в Новосибирске. Даже те, что существуют уже несколько лет преподносятся как инновационные, те, которые существуют десятилетиями — только начинают внедряться в работу.

«Вы говорите о некоторых вещах как чуть ли не о новациях, открытиях сегодняшнего дня, и тут же оговариваетесь: решениям пять лет. Тем решениям, которые мы сегодня обсуждаем, даже не пять лет — в других городах они и десять лет назад использовались», — подчеркнул он.