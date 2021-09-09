Джакарта, 9 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Двое граждан Ирана стали подозреваемыми по делу о производстве метамфетамина в индонезийском городе Тангеранг, сообщает CNN Indonesia.

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Подозреваемые производили от 10 до 15 килограммов метамфетамина. Наркотические вещества продавались в районе Джакарты.

Во время рейда на завод по производству метамфетамина полиция Индонезии изъяла 4,6 кг метамфетамина.

Двум подозреваемым были предъявлены обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии выдало разрешение на экстренное использование 9 вакцин против коронавируса.