Москва, 9 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России требует с АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) более 963 млн рублей. Дело арбитраж Москвы начнёт рассматривать 28 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Исковое заявление было подано 1 сентября 2021 года, а 6 сентября его приняла судья Акименко. Сумма исковых требований — 963 583 395,82 рубля. В споре речь идёт «о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса».

Помимо этого, в конце августа 2021 года министерство также подало крупный финансовый иск к АО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», которое специализируется на производстве радиолокационных комплексов и систем управления. Претензии на сумму 14 060 501,04 рубля начнут рассматривать 6 октября 2021 года.

Напомним, ГУОВ в последние пару лет стало частым ответчиком в делах Минобороны. Например, в декабре 2020 года ведомство в один день обратилось к нему с 40 исковыми заявлениями на разные суммы.