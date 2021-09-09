Минобороны России подало иск на 963 млн рублей
Москва, 9 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России требует с АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) более 963 млн рублей. Дело арбитраж Москвы начнёт рассматривать 28 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление было подано 1 сентября 2021 года, а 6 сентября его приняла судья Акименко. Сумма исковых требований — 963 583 395,82 рубля. В споре речь идёт «о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса».
Помимо этого, в конце августа 2021 года министерство также подало крупный финансовый иск к АО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», которое специализируется на производстве радиолокационных комплексов и систем управления. Претензии на сумму 14 060 501,04 рубля начнут рассматривать 6 октября 2021 года.
Напомним, ГУОВ в последние пару лет стало частым ответчиком в делах Минобороны. Например, в декабре 2020 года ведомство в один день обратилось к нему с 40 исковыми заявлениями на разные суммы.