Тверь, 9 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Здание Тверского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети» торжественно открылось в Твери 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник президента РФ Владимир Васильев, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, руководитель Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери торжественно открыли новое здание областного радиотелецентра

«Сегодня произошло историческое событие. Теперь тверское подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети будет работать в новом современном здании. Кроме того, наш город получил красивый и высокотехнологичный объект. Благодаря новой подсветке вышка видна с трассы М-10, и все, кто любит наш город, кто живет в нем, будут радоваться, наблюдая, как зажигается иллюминация», — отметил Игорь Руденя.

Гости побывали в залах оперативного управления сетью, диспетчерской, осмотрели серверную, а также приняли участие в церемонии запуска архитектурно-художественной подсветки на телебашне.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери торжественно открыли новое здание областного радиотелецентра

«Мы принимаем участие в важном событии — новые технологии позволят улучшить качество услуг телерадиовещания в Верхневолжье. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве объекта», — сказал Владимир Васильев.

«На башне видна надпись «Мы любим Тверь». Глядя на нее, мы понимаем, что каждый из нас может сделать что-то для своего города, региона, страны», — сказала Юлия Саранова.

Областной радиотелецентр станет крупным производственно-технологическим комплексом, базовой инфраструктурой для развития теле-, радиовещания и телекоммуникаций в регионе. Новое производственно-технологическое здание позволит улучшить качество предоставляемых Филиалом РТРС «Тверской ОРТПЦ» услуг теле/радиовещания жителям Тверской области.

Новое здание филиала было построено за один год, поддержку оказало правительство Тверской области, открытие приурочили к 20-летнему юбилею тверского филиала. Генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко отметил, что Российская телевизионная и радиовещательная сеть получила в Тверской области свое первое собственное здание. Отсюда организовано вещание 20 телевизионных каналов в цифровом качестве, 11 радиостанций, осуществляется мониторинг и управление всей сетью в Верхневолжье.

Игорь Руденя также вручил работникам Тверской сети радиовещания региональные награды. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие телерадиовещания на территории Тверской области почетной грамотой губернатора Тверской области награжден начальник отдела оперативного управления Артем Ступак, а благодарность Губернатора Тверской области объявлена антенщику-мачтовщику шестого разряда Михаилу Белякову.

Филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» сходит в Российскую телевизионную и радиовещательную сеть с 2001 года, сегодня он обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Тверь» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи «Тверской проспект — Регион» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 50 радиостанций.