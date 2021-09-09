Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства неизвестного человека, чье тело было найдено закопанным по грудь в подвале дома на Лиговском проспекте. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Znak.com Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне днем в подвале дома №200 по Лиговскому проспекту во Фрунзенском районе города было обнаружено тело человека. Останки были по грудь закопаны в землю, а верхнюю часть скрывали плотные мешки и тряпки. Установить на месте, кому принадлежит тело, оказалось невозможно. Предположительно, тело принадлежит женщине, однако есть версия, что погибшим может быть ребенок.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 8 сентября 2021 года в подвале одного из домов по Лиговскому проспекту тела неизвестной женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины и давности ее наступления.