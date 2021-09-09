Томск, 9 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Томске полиция разыскивает двоих пропавших подростков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

Как сообщили ИА REGNUM 9 сентября в областном ГУ МВД, полицейские устанавливают местонахождение девочки 2007 года рождения. Днём 8 сентября она ушла из гимназии на улице Новосибирской и до настоящего времени не вернулась.

Также МВД разыскивает пропавшего подростка 2006 года рождения. Он ушёл вечером 4 сентября с улицы Алеутской и до сих пор не вернулся.

Ведомство просит всех, кто располагает информацией о пропавших детях, обратиться в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, двух пропавших школьниц разыскивают в Красноярском крае.

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