Минск, , 11:25 — REGNUM Евразийский фонд стабилизации и развития может стать источником поддержки официального Минска на $3 млрд. Фонд подтвердил проведение предварительных консультаций с белорусскими партнёрами.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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О мерах поддержки Россией другой части Союзного государства пойдёт речь 9 сентября в Москве на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Основной темой встречи заявлены 28 «союзных программ» — переформатированных «дорожных карт» экономических мер в рамках реализации подписанного в 1999 году союзного договора.

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