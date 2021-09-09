Чита, 9 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В 2021 году Забайкалье отправило на экспорт вдвое больше продукции, чем годом ранее. Как сообщает 9 сентября пресс-служба правительства региона, всего предприятия торговли и промышленности отправили за рубеж продукции на 521 миллион долларов. «

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Основными партнерами нашего региона, как и раньше, остаются Китай и Казахстан. В основном за границей популярны наши полезные ископаемые (68%), машины и техника (17%), продукты (7%), лес (2%), текстиль и обувь (1%)», — пояснил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объем экспорта продукции в Забайкалье составил всего 252 миллиона долларов.