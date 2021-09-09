Киев, 9 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Уже до конца 2021 года Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш. Об этом 9 сентября сообщил депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

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Сумма транша, по его словам, составит $700 млн.

«Украина получит очередной транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября», — цитирует украинское издание «Вести» Гетманцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа МВФ перечислил Украине $2,7 млрд за счёт дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR). Средства выделены всем странам — членам фонда — на восстановление экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции.

В Верховной раде заявили, что с помощью «подарка» от МВФ Украина спокойно пройдёт пик долговых выплат фонду в сентябре.