Ярославль, 9 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Ярославле в областной стоматологической поликлинике на улице Чайковского ночью произошёл пожар. Об этом сообщает правительство региона.

Https://yaosp.zdrav76.ru/ Стоматологическая поликлиника в Ярославле

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:58. На место оперативно выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Возгорание было ликвидировано в 2:22. ️Очаг находился в одном из кабинетов первого этажа поликлиники. По предварительной версии произошло замыкание электропроводки в кондиционере», — сообщили в правительстве.

Пострадавших в результате пожара нет, поликлиника продолжает принимать пациентов. Материальный ущерб оценивается.