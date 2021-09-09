Москва, 9 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Свидетельство о регистрации автомобиля стало можно хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и предъявлять его инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Об этом 9 сентября сообщается в Телеграм-канале правительства России.

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«Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне», — говорится в сообщении.

Также указывается, что этот совместный проект Минцифры и МВД уже есть в магазинах приложений.

Кроме этого, уточняется, что до конца нынешнего года в «Госуслугах.Авто» можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД, а также в дальнейшем в нем можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что пользователям электросамокатов в России могут установить лимиты скорости.