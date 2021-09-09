Симферополь, 9 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Процессуальная проверка информации о том, что ребенка-инвалида со спецкреслом не допустили на самолёт в Симферополе, начата Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили 9 сентября в пресс-службе ведомства.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

8 сентября в соцсетях появилось сообщение о том, что жительнице Свердловской области, вылетавшей рейсом из Симферополя вместе с 10-летним сыном-инвалидом, страдающим тяжелой формой ДЦП, проводник авиакомпании разрешил пронести на борт самолёта спецкресло. В результате женщина более трех часов держала сына на коленях.

«По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в этот же день сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте в рамках организованной процессуальной проверки подключились к установлению обстоятельств инцидента», — сообщили в ГСУ СКР.

Следователи намерены дать оценку действиям персонала авиакомпании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.