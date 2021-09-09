Самара, 9 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Уголовное дело после столкновения гидроциклов на реке Волге возбуждено в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Гидроциклы

По версии следствия, на реке Волга в протоке Рождественская Воложка столкнулись гидроциклы: на борту одного из них находилась пассажирка 1997 года рождения. В результате столкновения женщина получила травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровья.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело после столкновения баржи с катером.