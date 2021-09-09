Чебоксары, 9 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В столице Чувашии возле мемориального комплекса «Победа» на торги выставляется участок бывшего антенного поля. Территория находится в федеральной собственности, но «не хотелось бы застраивать её высотным домостроением». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 сентября, заявил в ходе «прямой линии» глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Дом.рф Карта. Скриншот с сайта Дом.рф

Отвечая на вопрос горожанки о судьбе «антенного» участка возле мемориального комплекса «Победа», сити-менеджер уточнил у своих заместителей и подтвердил, что он выставлен на торги.

«Ваш сигнал я услышал, мы в этом вопрос более подробно разберёмся. Сейчас мне коллеги подсказали, что это земля в федеральной собственности, не региональная, не муниципальная, то есть мы ею не распоряжаемся. Это федеральная собственность и через Дом. рф этот участок действительно планируется выставить на аукцион в четвёртом квартале», — сказал Алексей Ладыков.

Горожанка предложила выкупить данный участок и построить парк, в том числе обратившись, если потребуется, к президенту России Владимиру Путину.

«Ваши опасения нам понятны, и конечно, не хотелось бы терять территорию парка «Победы» и застраивать высотным домостроением. Возьмём на контроль, разберёмся», — ушёл от ответа сити-менеджер.

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Отметим, что на сайте Дом. рф сообщается о выставлении на торги участка в Чебоксарах по улице Зои Яковлевой, 33. Общая площадь составляет 3,33 гектара, вид разрешённого использования: для эксплуатации зданий и сооружений радиотелевизионной вышки рв-74.

Дом.рф Объявление о торгах. Скриншот с сайта Дом.рф

«Территория бывшего антенного поля будет подготовлена для целей жилищного строительства и выставлена к открытым торгам на право заключения договора комплексного развития территории», — говорится, в частности, в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чебоксарах появился 23-этажный небоскрёб в исторической части, который изувечил облик набережной и залива, взгромоздясь своими этажами на мемориальный комплекс «Победа» и Вечный огонь.