Ставрополь, 9 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Ставропольском крае сняли запрет на проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей. При условии выполнения необходимых ограничений стадионы вновь заполнятся болельщиками. Постановление об этом 6 сентября подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Sundance Kid Стадион «Доличек»

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В нем, в частности, сказано, что заполняемость трибун на соревнованиях должна составлять не более 50%, а максимальное количество зрителей не может превышать 500 человек.

С чем связано такое смягчение антиковидных мер, не уточняется. Ситуация в крае по-прежнему остается тревожной. Ежедневно на Ставрополье выявляют не менее 350 заразившихся коронавирусом, а число умерших в сутки редко когда опускается ниже 20 человек.