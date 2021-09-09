Москва, 9 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Большинство работающих жителей России (67%), сделавших прививку от COVID-19, против применения каких-либо санкций в отношении непривитых граждан. За выступают лишь 11%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Больше всего противников жестких мер к не желающим делать прививки сотрудникам среди женщин — 71% против 64% среди мужчин. Также не одобряют санкции люди с доходом менее 50 тыс. руб. в месяц (74%) и младше до 34 лет (69%.

Аргументы сторонников санкций — «заболевший COVID-19 сотрудник представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса», «увеличивается нагрузка оставшихся сотрудников».

Опрос проведен 25 августа-7 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день от коронавирусной инфекции вакцинацию прошли 44% жителей страны.

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