Киев, , 11:36 — REGNUM Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю следует доложить о тарифном «геноциде» украинцев с трибуны в Верховной раде. Об этом бывший премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила 9 сентября в парламенте.

Юлия Тимошенко Tymoshenko.ua

«Мы требуем, чтобы завтра премьер докладывал с трибуны и отвечал на вопросы относительного того, что происходит с геноцидом украинцев по тарифам», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что у депутатов должна быть возможность послушать правительство, а не министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который намерен доложить Раде об итогах поездки президента Владимира Зеленского в США. Визиты ранее уже обсудили, сказала Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко заявила о скором развале энергетической и финансовой системы Украины из-за предстоящего повышения тарифов на тепло, горячую воду и газ. Полностью потеряют платежеспособность 80% семей, добавила она.

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