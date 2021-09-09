Тампере, Финляндия, 9 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Сборная России по волейболу сыграет с командой Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

Российские волейболисты в заключительном матче группового этапа победили команду Северной Македонии со счётом 3:0 (25:15, 25:13, 25:18) и заняли второе место в группе С.

Соперником российской команды по 1/8 финала станет сборная Украины, которая заняла третье место в группе А. Матч пройдёт 11 сентября в Гданьске (Польша).

Напомним, чемпионат Европы по волейболу проходит с 1 по 19 сентября в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.