Надым, Ямало-Ненецкий АО, 9 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В ямальском городе Надыме подростки избили и ограбили в подъезде одного из домов 12-летнего ребёнка-инвалида. Проводится доследственная проверка обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Vseostresse.ru Подростковая агрессия

Избиение ребёнка произошло вечером 8 сентября. Мальчика-инвалида, по словам свидетелей, избили и отняли у него карту ребята постарше.

Следователями устанавливаются участники избиения. Назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшему ребенку. Следователями будет дана правовая оценка всем установленным в ходе проверки обстоятельствам.