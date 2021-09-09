Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, выступая с прощальной речью на последнем заседании городского парламента VI созыва, заявил, что в 2024 году, когда в России пройдут очередные выборы президента, необходимо не допустить «украинского» или «белорусского» сценария.

Вячеслав Макаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Полковник Макаров, который не баллотируется в новый состав Заксобрания, назвал текущие задачи своих коллег по петербургской политике «тактическими» или «оперативно-тактическими».

"Самое главное, безусловно, для нас всех, это выборы 2024 года. Как сделать так, чтобы это не произошло как в Украине, которая семь лет уже находится под внешним управлением, чтобы это не произошло как в тихой, спокойной, подчеркиваю, «советской» Беларуси. Поэтому крепить надо политическую систему координат Санкт-Петербурга. Единение всех на основе патриотизма, любви к Отечеству», — сказал Макаров.

Напомним, на сентябрьских выборах он баллотируется в Госдуму по спискам «Единой России».