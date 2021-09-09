Саратов, 9 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия Саратовской области провели посев озимых культур под урожай 2022 года на площади 817,6 тыс. гектаров, что составляет 65% от плана. Соответствующую информацию публикует 9 сентября региональный минсельхоз.

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Кроме этого, аграриями собрано более 3 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1981,6 тыс. гектаров.

Валовый сбор подсолнечника составляет на сегодняшний день 673,8 тыс. тонн, собрано около 7 тыс. тонн сахарной свеклы.

Фермерами и сельхозпредприятиями выкопано 116 тыс. тонн картофеля, собрано почти 140 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наибольшая волатильность цен будет наблюдаться по тем видам овощной продукции, которые не выращивают в теплицах.

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