Киев, 9 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к центральной власти страны — президенту, правительству и Верховной раде — с предложениями, как не допустить срыва следующего отопительного сезона.

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Соответствующее заявление ассоциации опубликовано 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В АГУ предупреждают, что в отопительный сезон цена газа для населения и учреждений бюджетной сферы должна резко увеличиться. Кроме того, надо учитывать стоимость распределения газа и другие расходов.

«Все понимают, что у людей нет средств, чтобы оплачивать такие высокие тарифы. А их сохранение на уровне прошлого отопительного сезона для населения и бюджетной сферы потребует от органов местного самоуправления дополнительно огромной суммы — 25 млрд грн», — сказал глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко.

В ассоциации считают, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на нынешнем уровне и для стабильного прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным громадам «справедливую компенсацию».

Реакции центральной власти на это заявление в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-премьер Украины Юлия Тимошенко завила, что осенью власти примерно в 1,5−2 раза повышают тарифы на тепло, горячую воду, газ, а это означает, что 80% семей будут совсем неплатежеспособными.

Эксперты также предполагают, что осенью Украину ждут протесты, подчеркивая, что «голодных людей ничто не остановит».