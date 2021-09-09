Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждена организованная группа, членов которой обвиняли в краже, мошенничестве и грабеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Газовый вентиль

Граждане представлялись сотрудниками газовых служб. Они использовали данные подконтрольных юридических лиц, убеждали пожилых граждан в необходимости покупки и установки детекторов утечки газа и похищали у пострадавших деньги. Во время поквартирных обходов злоумышленники похищали денежные средства пенсионеров.

«Всего участники организованной группы причинили ущерб 23 потерпевшим на общую сумму свыше 1,4 млн. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Двоих обвиняемых отправили в колонию общего режима, одного — в колонию строгого режима, последнего — в колонию особого режима. Четверым преступникам дали от 6 до 11 лет лишения свободы. «Кроме того, судом удовлетворены заявленные потерпевшими гражданские иски», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили за мошенничество группу цыганок.