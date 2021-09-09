Ярославль, 9 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области согласился с выводами ФАС о том, что подмосковный перевозчик «Волтакс-Транс» и региональный департамент транспорта нарушили антимонопольное законодательство. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского УФАС.

Yarnews.net Маршрут №116 в Ярославле

ООО «Волтакс-Транс», зарегистрированное в городе Люберцы Московской области, с января 2020 года осуществляет работу на пяти маршрутах в Ярославской области. При этом уже после того, как компания выиграла конкурс на перевозки, департамент транспорта Ярославской области изменил конечную остановку автобусов и продлил маршруты. ФАС посчитала данное решение незаконным, найдя в действиях департамента сговор с перевозчиком. Решением Ярославского УФАС от 29 декабря 2020 года обе структуры признаны нарушившими антимонопольное законодательство.

«ООО «ВОЛТАКС-ТРАНС» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Ярославскому УФАС России о признании незаконным решения от 29.12.2020 по делу о признании Общества и Департамента транспорта ЯО нарушившими ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции». Арбитражный суд ЯО в судебном заседании от 27.08.2021 признал законность принятого антимонопольным органом решения, — отметили в пресс-службе Ярославского УФАС.

В антимонопольном ведомстве сообщили, что в ближайшее время будут составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении перевозчика и бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Екатерины Галеевой.

«Материалы по административному делу в отношении бывшего директора Департамента по его ходатайству переданы в Московское УФАС для рассмотрения по месту регистрации. Ему грозит штраф в размере от 20 000 рублей до 50 000 рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. В отношении ООО «ВОЛТАКС-ТРАНС» и его руководителя так же возбуждено административное производство, 16 сентября данные лица приглашены на составление протокола об административном правонарушении. Руководителю грозит штраф в размере от 10 000 рублей до 20 000 рублей, а возможный штраф Обществу будет рассчитан из размера выручки, полученной от незаконных перевозок», — рассказали в Ярославском УФАС.

Сумма оборотного штрафа пока не определена. При этом арбитражный суд отменил предписание УФАС о прекращении работы перевозчика на спорных маршрутах. «Волтакс-Транс» продолжает осуществлять перевозки на ярославских автобусах № 107, 111, 112, 116 и 141.