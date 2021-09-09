Киев, 9 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Власти России и Соединенных Штатов якобы ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы новых переговоров между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом, сообщает украинское издание «СтранаUA» со ссылкой на источник в американских дипломатических кругах.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

«Встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре», — пишет издание.

Сообщается, что предполагаемый круг вопросов будет «традиционным», лидеры двух страны якобы обсудят стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, а также Украину, Афганистан и Ближний Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.

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