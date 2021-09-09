Омск, 9 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Омской области скончались ещё девять пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в региональном оперштабе.

Департамент здравоохранения ЯО Палата

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Общее количество жертв коронавирусной инфекции в Омской области — 2059 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлен 76 701 носитель коронавируса, выздоровели 56 334 человека.