Симферополь, 9 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Ещё 1,5 тыс. семей репатриантов получат квартиры в Республике Крым до конца 2023 года. Об этом 8 сентября в прямом эфире телеканала «Миллет» сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Pixabay.com Строительство жилья

«Программа по обустройству депортированных будет в дальнейшем продолжена. К сожалению, низкая скорость и объем строительства такого жилья не позволяли решить этот вопрос ранее, но уже сегодня мы движемся соответствующими темпами. Уверен, что все, что делается в этом направлении по поручению нашего президента, будет доведено до конца», — сказал Аксёнов.

Аксёнов также сообщил, что около 4 тысяч семей получили земельные участки, до конца 2021 года планируется выделить ещё 1500 участков.

Всего с 2014 по 2021 год жильё получили 623 семьи репатриантов, на данный момент в очереди на получение жилья находится 30 67 семей.