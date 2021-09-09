Ереван, 9 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Введение в Армении с 1 октября ограничений для невакцинированных чиновников и сотрудников ряда профессий не является нарушением конституции. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

Она отметила, что, согласно законодательству Армении, права граждан могут быть ограничены в ряде случаев, если это предусмотрено законом. Дополнительные требования к тем, кто не прошёл вакцинацию, по мнению министра, относится к таким случаям.

«Всё делается в рамках конституции, законов Республики Армения. В стране действует закон «О санитарно-эпидемиологической защите» с конкретными и чёткими пунктами. На их основе приняты подзаконные акты. То есть указанная норма соответствует всем требованиям», — сказала Аванесян.

Стоит отметить, с 1 октября в Армении чиновники и сотрудники ряда сфер, которые не пройдут вакцинацию, будут обязаны каждые 14 дней предоставлять работодателю справку об отрицательном тесте на коронавирус. Исследования они будут обязаны проходить за свой счёт.