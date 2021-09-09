Ногинск, Московская область, 9 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Тела еще двух погибших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске нашли спасатели. Об этом 9 сентября рассказал источник в экстренных службах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

«При разборе завалов рухнувшего дома обнаружены тела еще двух погибших», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что на данный момент тела еще двух обнаруженных при взрыве газа не извлечены.

«Всего, по последним данным, погибли семь человек», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тело пятого погибшего под завалами, образовавшимися в результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, обнаружили спасатели.