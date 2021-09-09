Черкесск, 9 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии построят комплекс по производству топлива из мусора. Уникальный проект будет первым мусороперерабатывающим комплексом такого рода в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Местом строительства комплекса станет село Пригородное. Проект является частью программы по обращению с отходами, которая реализуется в республике. Его стоимость оценивается более чем в 550 млн рублей, большая часть из которых будет направлена из федерального бюджета.

«В селе Пригородном построят первый на Северном Кавказе комплекс по производству твердого вторичного топлива (RDF) из мусора. Производить топливо будут из пластика, бумаги, текстиля, картона, дерева, кожи, резины», — пишут «Акценты».

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