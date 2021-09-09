Брянск, 9 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Брянской области 9 сентября выявлено 148 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 134 пациента, скончались от осложнений 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтвердился у 61 983 жителей. Справились с болезнью 57 644 человека, скончались 1 226 пациентов.

В регионе проведено 734 937 исследований на коронавирус, в том числе 1 987 тестов проверено за сутки.