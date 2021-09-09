Самара, 9 сентября 2021, 11:15 — REGNUM Николай Плаксин согласован Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на должность министра строительства Самарской области. Данную информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.
Ранее Плаксин был назначен врио министра строительства Самарской области.
Сообщается, что министра строительства региона назначает на должность губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом 2021 года года врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку.
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