Самара, 9 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Николай Плаксин согласован Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на должность министра строительства Самарской области. Данную информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

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Ранее Плаксин был назначен врио министра строительства Самарской области.

Сообщается, что министра строительства региона назначает на должность губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом 2021 года года врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку.