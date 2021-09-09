Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от COVID-19 привились более 539 тыс. жителей, из них 90,1% уже прошли оба этапа вакцинации. Об этом 9 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

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На данный момент в регионе привилось развернуто 111 пунктов вакцинации, в них поставлен 763 401 комплект вакцин. Всего привито 539 578 жителей Ленобласти, из них полностью — 486 163 человека.

«В предыдущие сутки привито 5 966 человек, в том числе 3 747 человек закончили вакцинацию», — отметили в ведомстве.

Ревакцинировались из числа ранее привитых 6145 человек.