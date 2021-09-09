Москва, 9 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Новый саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться этой осенью. Об этом говорится в сообщении украинского интернет-издания «Страна.ua», опубликованном в телеграм-канале.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

Издание, ссылаясь на источник в дипломатических кругах США, отмечает, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы новой встречи лидеров.

«Встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре», — указано в сообщении.

Путин и Байден, добавляет издание, обсудят традиционные темы. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и кибербезопасность, а также обстановка на Украине, в Афганистане и Центральной Азии, на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, первый саммит Путина и Байдена состоялся 16 июня 2021 года в Женеве.

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