Ногинск, Московская область, 9 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве в одном из жилых домов подмосковного Ногинска увеличилось до семи человек. Об этом 9 сентября сообщили в экстренных службах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место взрыва в Ногинске

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

Под завалами спасатели обнаружили тела двух девушек, которые не выходили на связь с момента трагедии. Кроме того, есть угроза дальнейшего обрушения здания.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной взрыва в многоквартирном доме предположительно стала утечка газа в одной из квартир.