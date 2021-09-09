Ярославль, 9 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков попал в автомобильную аварию у села Охотино в Мышкинском районе.

Ribinsk.ru Денис Добряков

9 сентября около 08:45 автомобиль Lexus GX460 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. «Лексусом» управлял Денис Добряков.

«Глава Рыбинска Денис Добряков получил ушибы и незамедлительно вызвал скорую помощь для водителя и пассажира «десятки». Прибывшие на место медики на момент осмотра зафиксировали у них травмы средней тяжести и госпитализировали водителя и пассажира ВАЗ-2110», — рассказали в пресс-службе администрации города Рыбинска.

Как пояснили в администрации, ДТП произошло «в условиях плохой видимости». Виновных предстоит установить ГИБДД.

19 сентября пройдут выборы мэра Рыбинска, в которых участвует и действующий глава Денис Добряков.