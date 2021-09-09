Владивосток, 9 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Обеспечить арендным жильем врачей и учителей, приезжающих на работу в посёлок Врангель Находкинского городского округа, поручил 9 сентября губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приморья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

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Глава региона поручил мэру Находки Тимуру Магинскому обеспечить приезжающих сотрудников бюджетной сферы жильём.

«Возможность предоставить жильё учителям и врачам должна быть уже в 2022 году», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм привлечения специалистов в больницы и поликлиники Приморья усовершенствуют, а медицинскую помощь для населения сделают более доступной, заявил губернатор Олег Кожемяко.