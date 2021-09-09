Москва, 9 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Полиция Москвы ищет неизвестного мужчину, который гуляет по улицам столицы с предметом в руках, похожим на автомат. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Отмечается, что мужчина был замечен в районе улицы Короленко в Сокольниках. Очевидцы рассказывают, что мужчине на вид 30−35 лет. На его поиски выехали полицейские.

На опубликованном фото изображён мужчина в чёрной куртке, чёрных брюках, белой бейсболке и с чёрно-синим рюкзаком. В руке у мужчины — предмет, похожий на автомат.