Горно-Алтайск, 9 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай предупредили о заморозках в ближайшие двое суток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 10−11 сентября местами при прояснении температура опустится до — 2 градусов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

«Возможны повреждение и гибель сельскохозяйственных культур. Для защиты растений от заморозков следует обеспечить их укрытие полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом», — отметили в ведомстве.

Кроме того, спасатели призвали соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку с наступлением холодов повышается риск возникновения пожаров.

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