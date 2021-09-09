Омск, 9 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. По состоянию на 9 сентября в Омской области выявлен 76 701 случай заражения коронавирусом, выздоровели 56 334 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 373 омичей. Список выздоровевших пополнился 403 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Омской области было подтверждено 376 случаев заражения коронавирусом.