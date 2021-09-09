Набережные Челны, Татарстан, 9 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Серийная версия электрического смарт-кроссовера «Кама-1» появится в России не раньше 2024 года. Об этом сообщил руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев в интервью «Российской газете».

Kamaz.ru Электромобиль «Кама-1»

Афанасьев отметил, что прежде чем начнется серийное производство модели должны пройти тестовые испытания.

«Необходимо провести целый цикл испытаний. Это прочностные, скоростные и т.д. Огромная работа, которую необходимо сделать, чтобы получить сертификат (разрешение) на этот автомобиль», — сказал представитель КамАЗа.

Он добавил, что в планах компании закончить тестовые испытания в течение 2021 и 2022 годов. Затем будет подсчитана стоимость проекта.

Напомним, в декабре прошлого года в Москве был представлен российский электрокар «Кама-1», разработанный ПАО «КамАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

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