Москва, , 11:02 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после выборов может взять депутатский мандат и перейти в Государственную думу, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации российского лидера.

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

Так, отмечают источники, в Кремле обсуждается концепция, согласно которой кому-то из представителей первой пятерки списка «Единой России» следует перейти в Госдуму.

Если все лидеры списка откажутся от мандатов, это может выглядеть как «обман избирателей», поясняет один из собеседников агентства. Наиболее вероятный кандидат на переход в Госдуму — Анна Кузнецова, сказали оба источника.

В случае согласия перейти в Госдуму Кузнецова с огромной долей вероятности получит какой-либо руководящий пост, добавил один из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров вошли в первую пятёрку от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в парламент, намеченных на 17 — 19 сентября. Также туда включены главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

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