Сеул, 9 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продолжит искать возможности для спортивных обменов с КНДР несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Северную Корею до конца 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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По их словам, Сеул привержен поиску возможностей для улучшения межкорейских отношений с помощью спортивных обменов и совместного участия в международных спортивных соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком МОК отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) Северной Кореи до конца 2022 года в связи с отказом КНДР от участия в Олимпийских играх в Токио.

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