Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (32 случая), сообщает 9 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 141 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 9 сентября в Югре зарегистрировано 71 852 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 68 139 человек, 1076 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).