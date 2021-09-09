Москва, 9 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Главная проблема российского бизнеса в том, что он не растет и не выходит за границы РФ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил российский предприниматель Дмитрий Потапенко.

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«Дело в том, что если мы посмотрим на международные компании, то они все вырастали. В чем наша проблема? В том, что малый бизнес не перерастает в средний, а средний не перерастает в крупный. А крупный бизнес не выходит за границы Российской Федерации. Он не становится транснациональным. Мы видим, что за последние 20 лет на пустом месте возникли амазоны, фейсбуки и иже с ними. А мы по-прежнему делаем местечковый продукт, который, кроме как на нашей территории, нигде не востребован. Не надоел этот день сурка?» — поинтересовался Потапенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума был поднят вопрос о том, как рост количества самозанятых влияет на российскую индустрию красоты.