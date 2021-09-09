Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, 9 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии выступил на центральной площади посёлка Разумное под Белгородом. Артисты представили программу «Симфо-рок», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Концерт «Симфо-рок»

Концерт прошёл в рамках уличного фестиваля «Белгородское лето-21». Зрители услышали авторскую версию мировых хитов дирижёра симфонического оркестра Дмитрия Филатова — композиции групп «Ария», «Кино», «AС/DC», «Deep Purple», «Linkin Park», «Scorpions» и «Queen».

За три летних месяца 2021 года в рамках фестиваля «Белгородское лето» состоялось более тысячи мероприятий, в них приняли участие почти 300 тысяч жителей.