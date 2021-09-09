Минск, 9 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направляется в Москву, где 9 сентября у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минска утром 9 сентября.

Уточняется, что переговоры лидеров двух государств пройдут в Кремле во второй половине дня.

Путин и Лукашенко ещё раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

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«Одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе», — добавили в пресс-службе Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев уверен, что президент Белоруссии едет в Москву требовать у России деньги и ресурсы.